Более 80 бывших силовиков и работников прокуратуры лишены званий и классных чинов

Более 80 бывших военнослужащих (сотрудников) силовых ведомств, а также работников органов прокуратуры лишены воинских (специальных) званий, классных чинов. Соответствующий Указ № 332 подписал 19 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Перечисленные в документе лица лишены званий, классных чинов за совершение преступлений, административных правонарушений и дискредитирующих проступков, несовместимых со статусом военнослужащего, работника органов прокуратуры. Среди них - привлечение к установленной законом ответственности за умышленное разглашение служебной тайны, активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в том числе несанкционированных митингах, оскорбление представителей власти, выступление с заявлениями экстремистского характера и другие. Решение о лишении воинских (специальных) званий, классных чинов принято также в отношении бывших военнослужащих и сотрудников, находящихся в отставке или запасе. В частности, некоторые из них были уволены со службы десять и более лет назад.

Кроме того, в Указ Главы государства включены бывшие военнослужащие, которые в настоящее время принимают участие в вооруженных конфликтах на территориях других государств.

Схожий по содержанию Указ издавался в прошлом году.