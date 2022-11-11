Благодарность Президента объявлена представителям различных сфер деятельности

Благодарность Президента Беларуси объявлена 11 работникам предприятий промышленности и Национального статистического комитета, а также коллективу ОАО "Мозырьсоль". Соответствующее распоряжение подписал Глава государства Александр Лукашенко.

Коллектив ОАО "Мозырьсоль" удостоен награды за многолетний плодотворный труд, значительные достижения в развитии перерабатывающей промышленности.

За многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие газификации страны Благодарность Президента объявлена работникам предприятий в сфере энергетики. В их числе - генеральный директор государственного производственного объединения "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко, директор филиала "Производственное управление информационных технологий и перспективного развития газового хозяйства" - заместитель генерального директора "Витебскоблгаз" Владислав Васильев.

Награды за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие белорусского машиностроения удостоены представители промышленных предприятий, среди которых главный технолог Минского завода шестерен Александр Бренько, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением цеха заготовок, режущего инструмента и товаров народного потребления № 25 Оршанского инструментального завода Ирина Мартинович.

Работники Национального статистического комитета: начальник главного управления статистики внешней торговли, особых экономических зон и баланса товарных ресурсов Виталий Кулешевич, начальник главного статистического управления Могилевской области Елена Морозова и начальник управления по работе с персоналом Ольга Пожарицкая - удостоены Благодарности Президента за многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в реализацию государственной политики в области статистики.