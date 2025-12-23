Беларусь ратифицировала Конвенцию об учреждении Международной организации по медиации

    Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "О ратификации Конвенции об учреждении Международной организации по медиации".

    Этот международный договор определяет цели и задачи организации, в нем закреплены категории споров, подлежащих рассмотрению, регламентированы процедурные вопросы проведения медиации.

    Главой государства также подписан Закон, которым ратифицированы протоколы о внесении изменений в конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и от 7 октября 2002 года. В конвенциях закрепляются положения, которые позволят обеспечить принудительное исполнение судебных приказов о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в странах СНГ.

