Беларусь ратифицировала договор с Россией о формировании объединенного рынка электроэнергии СГ

    Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон о ратификации договора между Беларусью и Россией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства.

    Международным договором закрепляются правовые основы формирования, функционирования и развития объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, состав субъектов, их права и обязанности, а также порядок взаимодействия участников при купле-продаже электрической энергии.

