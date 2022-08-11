Беларусь организует отдых и оздоровление в центре "Зубренок" для детей из Сирии и Узбекистана

    Беларусь организует для 80 детей из Сирии и 25 детей из Узбекистана отдых и оздоровление в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" в августе 2022 года. На эти цели предусмотрено выделение средств из резервного фонда Президента Республики Беларусь. Соответствующее распоряжение 11 августа подписал Глава государства Александр Лукашенко.

    В программу пребывания детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах.

    Приглашение детей из Сирии и Узбекистана будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с указанными странами в гуманитарно-образовательной сфере, популяризации культуры и истории Беларуси.

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