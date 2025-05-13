Беларусь организует отдых и оздоровление для 314 детей из 10 стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии оздоровительной кампании подписал распоряжение о выделении денежных средств для организации отдыха 314 детей из Алжира, Египта, Индии, Китая, Лаоса, Мьянмы, Палестины, Кыргызстана, Узбекистана и Курской области России в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок".

Во время пребывания в Беларуси дети пройдут медицинское обследование, получат необходимое санаторно-курортное лечение, посетят культурные мероприятия и знаковые исторические объекты в Минске и регионах.

Детей из других государств приглашают на отдых и оздоровление в Беларусь ежегодно с 2017 года. За время действия программы оздоровительного туризма в нашей стране отдохнули и получили лечение более 2,5 тыс. детей из-за рубежа. Это способствует укреплению доверия и взаимопонимания в отношениях с дружественными странами, а также развитию сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере.