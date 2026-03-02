Беларусь и Того могут отменить визы для владельцев служебных и диппаспортов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 марта подписал Указ № 69, которым одобряется в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между правительствами Республики Беларусь и Тоголезской Республики об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

В соответствии с документом граждане Беларуси и Того - владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождаются от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность их пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда, а общая продолжительность в течение календарного года не превышает 90 дней.

Реализация Соглашения станет очередным шагом в развитии и укреплении дружественных отношений между Республикой Беларусь и Тоголезской Республикой.

На проведение переговоров по проекту международного договора и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.