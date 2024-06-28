Андрей Мательский назначен директором Национального центра законодательства и правовой информации. Соответствующий Указ № 269 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 28 июня.

Этим же документом Андрей Мательский освобожден от должности директора Национального центра правовой информации.

Ранее Президент подписал Указ № 96 о реорганизации Национального центра законодательства и правовых исследований и Национального центра правовой информации путем слияния и образования на их базе единого центра, подчиненного Главе государства. Это решение позволило объединить кадровый, научный и технологический потенциал ранее действовавших структур, исключить дублирующие функции и повысить эффективность деятельности по соответствующим направлениям правовой работы.