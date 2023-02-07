Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "О Всебелорусском народном собрании".

Целью документа является реализация конституционных норм о Всебелорусском народном собрании, закрепление его правового статуса как высшего представительного органа народовластия, а также определение порядка формирования и деятельности ВНС.

К делегатам ВНС отнесены Глава государства, Президент, прекративший исполнение своих полномочий, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, местных Советов депутатов, а также гражданского общества.

Собрание не вправе подменять иные государственные органы, выполнять их функции, вмешиваться в их деятельность.

Компетенция ВНС определена в соответствии с Конституцией, в том числе предусмотрены полномочия на принятие решений:

об утверждении наиболее важных для страны документов (основных направлений внутренней и внешней политики, военной доктрины, концепции национальной безопасности, программы социально-экономического развития);

о внесении Президенту предложения о проведении республиканского референдума;

о легитимности выборов Президента, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики;

о смещении с должности Президента в случае грубого нарушения им Конституции либо совершения тяжкого преступления;

об избрании судей Конституционного и Верховного судов, членов ЦИК, освобождении их от должности;

об установлении праздников, праздничных дней и памятных дат;

о введении чрезвычайного или военного положения;

о возможности направления военнослужащих за пределы страны для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.

Масштабность полномочий собрания предполагает и особый характер его решений. Решения ВНС принимаются большинством от полного состава, являются обязательными для исполнения и могут отменять правовые акты, иные решения госорганов, противоречащие интересам национальной безопасности.

Для обеспечения деятельности ВНС предполагается создать Президиум (постоянно действующий коллегиальный орган для оперативного решения вопросов, входящих в компетенцию ВНС) и Секретариат (рабочий орган ВНС). Численность Президиума - 15 человек. Председатель ВНС, его заместители, иные члены Президиума избираются на первом заседании ВНС из состава его делегатов.

Председатель ВНС и его заместители осуществляют свои полномочия на профессиональной основе, иные делегаты - без отрыва от трудовой деятельности.

Заседания ВНС проводятся не реже одного раза в год. Заседания Президиума ВНС - не реже одного раза в 6 месяцев.

Реализация Закона придаст новый импульс государственному развитию. ВНС, сформированное на демократических началах, будет выполнять стабилизирующую и консолидирующую функции в обществе.