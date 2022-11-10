Александр Лукашенко подписал Указ о повышении пенсий

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 ноября Указ № 397 "О повышении пенсий".

Документом предусматривается, что с 1 декабря 2022 года пенсии увеличатся в среднем на 5%.

Это будет третий в текущем году перерасчет трудовых пенсий (предыдущие были с 1 марта - на 7%, с 1 августа - на 10%). Перерасчет производится путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

В результате с учетом повышения средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера составит в декабре Br670.