Александр Лукашенко поручил доработать проект программы соцэкономразвития на 2026-2030 годы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Распоряжение, которым создана рабочая группа по доработке проекта Программы социально-экономического развития страны на 2026 - 2030 годы.

В ее состав включены делегаты Всебелорусского народного собрания, действующие и бывшие руководители органов государственной власти, организаций реального сектора экономики, научных и общественных организаций. Руководителем назначен Председатель Правления Национального банка Роман Головченко.

Рабочей группе поручено совместно с Правительством доработать проект Программы социально-экономического развития на 2026 - 2030 годы и доложить о нем Главе государства. В последующем документ будет вынесен на рассмотрение Всебелорусского народного собрания.