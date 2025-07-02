Александр Лукашенко помиловал 16 осужденных, совершивших различные преступления

    В преддверии Дня Независимости Президентом Беларуси Александром Лукашенко удовлетворены ходатайства о помиловании 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности.

    Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин. Трое из них старше 50 лет. Двое имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У девяти осужденных есть несовершеннолетние дети.

    Все они раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон.

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