Александр Лукашенко помиловал 16 осужденных, совершивших различные преступления

В преддверии Дня Независимости Президентом Беларуси Александром Лукашенко удовлетворены ходатайства о помиловании 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности.

Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин. Трое из них старше 50 лет. Двое имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У девяти осужденных есть несовершеннолетние дети.

Все они раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон.