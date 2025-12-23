Александр Лукашенко подписал законы, направленные на развитие торгово-экономических отношений с другими странами

    Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы, направленные на развитие торгово-экономических отношений с рядом стран.

    Главой государства подписан Закон о ратификации Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Этот международный договор направлен на упрощение взаимной торговли и развитие сотрудничества между ЕАЭС и ОАЭ. Его реализация позволит получить дополнительное конкурентное преимущество для продукции ЕАЭС, создать условия для расширения экспортных поставок.

    Президент также подписал Закон, предусматривающий ратификацию временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией, направленного на упрощение взаимной торговли.

    Кроме того, ратифицирован Меморандум о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Нигерии о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Документ закрепляет основные принципы и формы такого сотрудничества, порядок оказания взаимной помощи и взаимодействия таможенных органов по пресечению и расследованию таможенных правонарушений.

