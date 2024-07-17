Александр Лукашенко подписал Указ "О субсидиарной ответственности"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июля подписал Указ № 294 "О субсидиарной ответственности".

Документ принят в целях дальнейшего совершенствования комплексной системы стимулирования экспорта и принятия дополнительных мер по защите имущественных интересов ее участников.

Указом введена субсидиарная ответственность Республики Беларусь (в лице Правительства) по заключенным БРУПЭИС "Белэксимгарант" договорам страхования (перестрахования) экспортных рисков с поддержкой государства.

В документе также определены условия и порядок привлечения Республики Беларусь к субсидиарной ответственности по данным обязательствам.

Новации Указа позволят банкам в условиях снижения возможности привлечения внешних ресурсов обеспечить дальнейшую финансовую поддержку экспорта реального сектора экономики.