Александр Лукашенко одобрил проекты межправсоглашений с Мьянмой

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 ноября подписал указы, которыми одобрил в качестве основы для проведения переговоров три проекта межправительственных соглашений Беларуси и Мьянмы, направленных на укрепление сотрудничества двух государств.

Проект Соглашения о взаимной отмене виз закрепляет возможность для граждан Беларуси въезжать, выезжать и следовать транзитом по территории Мьянмы без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда (до 90 дней в течение календарного года).

Порядок взаимодействия таможенных органов двух стран предусмотрен в проекте Соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

Кроме того, одобрен проект международного договора об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания налогообложения и уклонения от него. Документом закреплены процедуры налогообложения и обмена информацией между соответствующими органами государств с целью устранения двойного налогообложения доходов налоговых резидентов Беларуси и Мьянмы.