Александр Лукашенко назначил уполномоченных представителей Главы государства в областях и Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым назначены уполномоченные представители Главы государства в областях и Минске.

Уполномоченными представителями Главы государства в Брестской области назначены Заместитель Премьер-министра Юрий Шулейко и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Михаил Русый;

В Витебской области - Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко и Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич;

В Гомельской области - Управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров и Заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак;

В Гродненской области - Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович и Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов;

В Минской области - Заместитель Председателя Всебелорусского народного собрания Александр Косинец и Заместитель Премьер-министра Петр Пархомчик;

В Могилевской области - Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц;

В Минске - Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и Министр внутренних дел Иван Кубраков.

В соответствии с документом признаются утратившими силу принятые до издания данного распоряжения акты Президента (их структурные элементы) по вопросам назначения и освобождения уполномоченных представителей Главы государства в областях и городе Минске.