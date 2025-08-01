Рабочий визит в Российскую Федерацию

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 1 августа прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Самолет Главы государства совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. У трапа его встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сегодня состоится встреча с Президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате "один на один".

Главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, реализацией союзных проектов. В центре внимания также будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности.