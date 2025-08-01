Рабочий визит в Российскую Федерацию

  • 3
  • 0:45

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 1 августа прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Самолет Главы государства совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. У трапа его встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сегодня состоится встреча с Президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате "один на один".

Главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, реализацией союзных проектов. В центре внимания также будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности.

Читайте также

Все события
  • 7
  • 1:53
Встреча с Президентом Индонезии Прабово Субианто
Александр Лукашенко, Мигель Диас-Канель Бермудес, Мигель Диас-Канель Бермудес визит в Минск
  • 31
  • 2
Переговоры с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом
Лукашенко Си Цзиньпин, Лукашенко Си Цзиньпин переговоры, визит Лукашенко в Китай
  • 19
  • 2
Встреча с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином