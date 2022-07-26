Внесены изменения в Государственную инвестиционную программу на 2022 год. Соответствующий Указ № 257 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 26 июля.

На реализацию мероприятий Госинвестпрограммы в 2022 году будет дополнительно направлено Br357,1 млн. В итоге ее объем составит Br1,052 млрд вместо запланированных ранее Br695 млн.

Дополнительные средства будут выделены на строительство республиканских дорог и мостов, продолжение строительства объектов, финансирование которых приостановлено международными финансовыми организациями, возведение станций обезжелезивания воды, проектирование и строительство арендного жилья для военнослужащих и государственных служащих.

Принятые меры позволят увеличить количество предусмотренных к вводу в эксплуатацию в этом году объектов с 48 до 60, улучшить состояние транспортной инфраструктуры и активизировать работу по наращиванию объемов строительства арендного жилья.