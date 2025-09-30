Внесены изменения в Устав Национального банка Беларуси

Вносятся изменения в Устав Национального банка Беларуси. Это предусмотрено Указом № 345, который Глава государства Александр Лукашенко подписал 30 сентября.

Документ принят в целях повышения эффективности деятельности Нацбанка и предусматривает корректировку Указа от 13 июня 2001 года № 320 "Об утверждении Устава Национального банка Республики Беларусь".

Законодательно закреплена координирующая роль Национального банка в деятельности государственных органов, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, а также иных организаций в рамках выполнения возложенных на него функций.

Указом закреплены полномочия Национального банка по определению порядка открытия и прекращения деятельности филиалов иностранных рейтинговых агентств на территории Беларуси.

Определено, что формой работы Правления является заседание, конкретизированы способы его проведения.

Устав также дополняется положением, в соответствии с которым Нацбанк наделяется аналогичными с Советом Министров полномочиями принимать нормативные правовые акты, необходимые для реализации задач и функций, возложенных на него законодательными актами, без специального закрепления полномочий на принятие конкретного акта.