В белорусское гражданство приняты 422 человека, в том числе 60 несовершеннолетних. Соответствующий Указ № 69 подписал 17 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Помимо заявлений выходцев из Украины удовлетворены заявления о приеме в гражданство лиц, прибывших из 25 стран мира: Алжира, Армении, Вьетнама, Индии, Ирака, Йемена, Казахстана, Ливана, Ливии, Польши, Сирии, Судана, Турции, Узбекистана и других.

Одновременно Главой государства принято решение об отклонении заявлений о приеме в гражданство ряда иностранных граждан, неоднократно нарушавших законы Беларуси, а также длительное время не работавших.

В целом во исполнение соответствующего поручения Президента, данного после "Большого разговора" в августе 2021 года, белорусское гражданство предоставлено 8149 лицам, в том числе 5963 гражданам Украины.