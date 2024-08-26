В белорусское гражданство приняты 243 человека

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа подписал Указ № 336 о приеме в белорусское гражданство 243 человек, в том числе 23 несовершеннолетних.

Это люди, которые прибыли в Беларусь на постоянное жительство более пяти лет назад. Они успешно трудятся в сельском хозяйстве, строительстве, транспортной отрасли, в сфере услуг и торговли, в области медицины и системе образования. Многие создали здесь семьи.

В числе принятых в гражданство - лица, прибывшие из Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Казахстана, Ливана, Молдовы, России, Туркменистана, Узбекистана, Украины и других государств.