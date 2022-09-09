В Беларуси уточнили порядок освобождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от уплаты пеней

Глава государства Александр Лукашенко 9 сентября подписал Указ № 313, которым внесены корректировки в Указ Президента Республики Беларусь от 23 июля 2015 г. № 340 "О порядке освобождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней".

Принятым Указом актуализирован утвержденный Указом № 340 состав Межведомственной комиссии, а также перечень законодательных актов, за нарушение которых она уполномочена принимать решения об освобождении от уплаты пеней. Перечень, в частности, дополнен вновь принятыми документами: Указом от 2 декабря 2021 г. № 462 "Об особенностях осуществления расчетов“, определяющим порядок начисления пеней за неисполнение обязательств по договорам, финансируемых за счет средств бюджетов; Законом от 15 июля 2021 г. № 118-З "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь", регламентирующим порядок начисления пеней за невнесение в срок суммы взносов в бюджет данного фонда.