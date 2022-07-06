В Беларуси установлена юбилейная медаль к 30-летию органов финансовых расследований

Глава государства Александр Лукашенко подписал Указ № 230 об установлении юбилейной медали "30 год органам фiнансавых расследаванняў Беларусi".

Указом также утверждено положение о юбилейной медали, ее описание и образец свидетельства к ней.

На лицевой стороне медали в центре размещено позолоченное изображение геральдического знака - эмблемы органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, в верхней части находится надпись "АЙЧЫНА ГОНАР ПРАФЕСIЯНАЛIЗМ", внизу - лента с цифрами "1992 - 2022".

На обратной стороне размещена надпись "30 ГОД ОРГАНАМ ФIНАНСАВЫХ РАССЛЕДАВАННЯЎ БЕЛАРУСI", а по окружности изображен венок из листьев лавра и дуба.

Юбилейной медалью будут награждать работников и гражданский персонал органов финансовых расследований КГК за образцовое исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе, а также иных лиц за значительный вклад в развитие деятельности по защите государственных интересов от противоправных посягательств в экономической сфере.