В Беларуси установлен запрет на участие в электронных мгновенных лотереях для лиц младше 18 лет

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 февраля подписал Указ № 64 "О совершенствовании лотерейной деятельности", которым предусматривается корректировка Указа Главы государства от 4 мая 2007 года № 209. Документ принят в целях усиления защиты несовершеннолетних и иных социально уязвимых категорий граждан.

Указом устанавливается запрет на участие в электронных мгновенных лотереях лиц, не достигших 18 лет, и тех, кто ограничен в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх.

Одновременно с этим определен механизм отказа банками названным лицам в проведении операций, связанных с оплатой лотерейных ставок, а также вводится требование о пополнении игрового счета участника лотереи только в безналичной форме.