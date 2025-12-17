В Беларуси установлен размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря подписал Указ № 439 "Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности".

Документом установлен размер такой платы - равный размеру земельного налога, исчисляемого в соответствии с налоговым законодательством. При этом на плательщиков арендной платы будут распространяться предусмотренные Налоговым кодексом льготы по земельному налогу.

Сохраняются действующие в настоящее время сроки уплаты арендной платы, а также сроки предоставления юридическими лицами сумм арендной платы в налоговые органы.

Договоры аренды будут приводиться в соответствие с Указом постепенно – при поступлении заявлений от арендаторов, в случае продления сроков аренды земельных участков и при принятии местными органами власти, администрациями свободных экономических зон (СЭЗ) решений о государственной регистрации изменения предоставленных в аренду земельных участков.

С 1 января 2026 года положения Указа будут применяться ко всем земельным участкам, находящимся в государственной собственности и предоставленным в аренду местными исполнительными комитетами, администрациями СЭЗ.

Меры, предусмотренные Указом, направлены на совершенствование системы взимания арендной платы за земельные участки и создание равных условий для всех землепользователей вне зависимости от вида прав на земельные участки.