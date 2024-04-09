В Беларуси установлен День работников органов государственного контроля, который будет отмечаться 2 августа. Глава государства 9 апреля подписал Указ, которым внесено соответствующее дополнение в Указ Президента Беларуси от 26 марта 1998 года № 157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".

2 августа 1994 года была создана Служба контроля Администрации Президента Республики Беларусь (в 1995 году преобразована в Службу контроля Президента Республики Беларусь). Правопреемником первого органа президентского контроля является Комитет государственного контроля, образованный в 1996 году Указом Главы государства.

Сегодня Комитет госконтроля - высший орган финансового контроля страны. Основной задачей ведомства является обеспечение экономической безопасности государства, контроль за исполнением республиканского бюджета и использованием государственной собственности. Эти задачи прописаны в Конституции Республики Беларусь.