В Беларуси усовершенствован порядок ценообразования в строительстве

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 апреля подписал Указ № 92, направленный на совершенствование порядка ценообразования в строительстве.

Документом установлено, что при формировании сметной стоимости конкретных объектов строительства вместо единого прогнозного индекса цен будут использоваться дифференцированные индексы стоимости по различным статьям затрат (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты).

В целях обеспечения единых подходов такой порядок распространяется на работы по капитальному и текущему ремонту, а также на работы по технической модернизации.

Применение отдельных прогнозных индексов даст возможность более объективно определять стоимость затрат при возведении объектов и отражать реальные результаты работы строительного комплекса.