В Беларуси усилены требования к должностным лицам по выполнению заявок граждан в сфере ЖКХ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 апреля подписал Указ № 118, которым корректируется Директива от 4 марта 2019 года № 7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" с учетом практики ее применения, изменений законодательства и текущей ситуации.

Документом предусмотрено предоставление местным исполнительным и распорядительным органам права без проведения процедур закупок назначать из числа государственных организаций исполнителей для оказания жилищно-коммунальных услуг и выполнения работ по благоустройству территорий населенных пунктов.

Также установлены нормы о замене (реконструкции) всех видов инженерных сетей при комплексном благоустройстве придомовых территорий жилых домов и запрете на передачу организациям ЖКХ объектов без финансирования затрат на приведение их в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов.

Кроме того, усилены требования к местным органам власти по организации информационного взаимодействия с населением и освещению в средствах массовой информации актуальных вопросов в сфере ЖКХ, а также ответственность должностных лиц за несвоевременность и ненадлежащее выполнение заявок и претензий граждан на качество ЖКУ.