В Беларуси упрощен порядок ввоза БЛА в интересах отдельных структур и организаций

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля подписал Указ № 165, направленный на регулирование вопросов использования гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей.

Документом вносятся изменения в Указ от 25 сентября 2023 года № 297 "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов". В частности, упрощается порядок ввоза в Беларусь БЛА и авиамоделей в интересах силовых, правоохранительных и других организаций.

Кроме того, в целях усиления контроля за оборотом БЛА вводится обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласовывать продажу БЛА до ее осуществления.