В Беларуси учреждены эмблема, флаг и нагрудный знак отличия Госстандарта

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 марта подписал Указ № 97 "Об официальных геральдических символах Государственного комитета по стандартизации".

В соответствии с документом учреждены эмблема, флаг и нагрудный знак отличия Госстандарта, а также положение о данных геральдических символах, их описание и изображения.

Эмблема представляет собой круг синего цвета, в центре которого размещена золотистая буква Q - символ качества. Внутри изображены контуры Беларуси и аббревиатура СТБ (стандарт Беларуси).

Флаг и нагрудный знак воспроизводят изображение эмблемы.

Наличие официальных геральдических символов призвано способствовать сохранению и развитию традиций Госстандарта.