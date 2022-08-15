В Беларуси учреждены официальные геральдические символы Высшей аттестационной комиссии. Соответствующий Указ подписал 15 августа Глава государства Александр Лукашенко.

Документом утверждены эмблема и флаг ВАК, нагрудный знак различия "За заслуги", а также положения о них и их описания.

Учреждение и использование официальных геральдических символов позволит обеспечить сохранение и развитие высшей квалификации и отмечать лучшие результаты в данной области деятельности.