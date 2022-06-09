В Беларуси учрежден новый праздник - День отца

Новый праздник День отца установлен в Беларуси 21 октября. Соответствующий Указ № 198 подписал 9 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Документом внесено изменение в Указ № 157 от 26 марта 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".

Инициатива об учреждении Дня отца прозвучала во время обращения Президента с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 28 января 2022 года. Глава государства идею поддержал и поручил Правительству разработать соответствующий документ.

Дата 21 октября была выбрана для празднования Дня отца, поскольку в Беларуси сложилась многолетняя традиция отмечать 14 октября День матери, и теперь появится возможность с 14 по 21 октября проводить родительскую неделю. Реализация в этот период соответствующих мероприятий будет способствовать дальнейшему сохранению традиционных семейных ценностей, повысит значимость проводимой государством семейной политики.