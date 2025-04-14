В Беларуси создана госкомиссия по контролю за ходом вступительной кампании в 2025 году

В Беларуси создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2025 году. Соответствующий Указ № 152 подписал 14 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Председателем комиссии назначен Заместитель Премьер-министра Владимир Караник. В состав комиссии включены представители Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси, органов государственного управления, контролирующих органов и общественных организаций.

Реализация Указа позволит обеспечить защиту прав и законных интересов граждан при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования, принимать в случае необходимости оперативные меры реагирования для исключения нарушений законодательства.