В Беларуси совершенствуется правовое регулирование порядка осуществления более 300 административных процедур

В Беларуси совершенствуется правовое регулирование при осуществлении административных процедур. Они актуализируются и упрощаются в соответствии с поручением Президента Беларуси. Соответствующий Указ № 311, предусматривающий изменение прежних указов, Глава государства Александр Лукашенко подписал 6 сентября.

В частности, вносятся изменения в указы от 26 апреля 2010 г. № 200 "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан", от 12 мая 2017 г. № 166 "О совершенствовании специального правового режима Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень".

Документ предусматривает корректировку более 300 административных процедур с учетом практики их осуществления, а также изменений законодательства.

К примеру, Указом предусматривается отказ от взимания платы за разрешение перепланировки жилого помещения, согласование самовольного переустройства, перевод жилого помещения в нежилое, а также сокращаются сроки выполнения процедур, связанных с выдачей иностранцам разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь.

Актом закрепляются новые административные процедуры, необходимые для реализации гражданами своих прав (например, выдача свидетельств о присвоении квалификации судебного эксперта, решения о представлении бесплатно одной попытки экстракорпорального оплодотворения).

В соответствии с Указом также исключается полномочие государственного учреждения "Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" по продлению срока действия разрешения на открытие представительств иностранной организации на территории парка (такое разрешение будет выдаваться бессрочно).