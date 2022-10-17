В Беларуси совершенствуется порядок ведения реестра адресов
Глава государства Александр Лукашенко подписал 17 октября Указ № 366, направленный на дальнейшее совершенствование порядка ведения реестра адресов Беларуси.
В соответствии с документом на Национальное кадастровое агентство возлагается обязанность обеспечивать защиту информации, содержащейся в данном информационном ресурсе.
Закрепляется необходимость автоматической корректировки информации об адресе объекта в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также реестре адресов в случае изменения адреса либо прекращения существования объекта.
Предусматривается возможность присвоения адресов незастроенным земельным участкам и линейным сооружениям. Также в реестр адресов будет включаться информация о гаражных кооперативах.
Указ вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.