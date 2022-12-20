В Беларуси скорректирован порядок списания курсовых разниц

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 декабря подписал Указ № 430, которым с 1 января 2023 года корректируется порядок списания учитываемых в доходах (расходах) будущих периодов курсовых разниц, образовавшихся с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025.

Документом, в частности, устанавливается ежемесячное признание доходами и расходами положительных и отрицательных курсовых разниц в одинаковых суммах, что обеспечит равномерное включение их в облагаемую базу по налогу на прибыль. Предусмотрено также ежемесячное списание оставшихся после такого признания сумм курсовых разниц на доходы (расходы) по финансовой деятельности в размере, установленном руководителем организации, но не менее 1/36 оставшейся суммы.

Указ позволит снизить влияние курсовых разниц на финансовый результат хозяйствующих субъектов, упростить их бухгалтерский учет, а также минимизировать риски накопления курсовых разниц и ухудшения финансовых показателей организаций к концу 2025 года.

Регламентирующий в настоящее время эти вопросы Указ № 159 от 12 мая 2020 года "О пересчете стоимости активов и обязательств" соответственно признается утратившим силу.