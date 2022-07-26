В Беларуси расширят учет перемещаемых через границу товаров

    В Беларуси расширят учет перемещаемых через границу товаров. Соответствующий Указ № 258 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 26 июля.

    Глава государства внес изменения в Указ № 178 от 27 марта 2008 года "О порядке исполнения внешнеторговых договоров", которыми расширяется применяемое в Беларуси понятие "статистическая декларация".

    После вступления нового Указа в силу учет будет вестись не только по товарам, которые перемещаются по возмездным внешнеторговым договорам, но и в отношении иных видов сделок, до настоящего времени не подлежавшим статистическому декларированию. Это касается мены, возврата, передачи (принятия) товара на срок от одного года по договору финансовой аренды либо хранения, а также передачи (принятия) товара по консигнационному соглашению, на переработку (после переработки), в качестве безвозмездной, гуманитарной либо технической помощи, дара, вклада в уставный фонд.

    Данное решение обеспечит сопоставимость "зеркальных" статистических данных Беларуси со статистическими данными других стран ЕАЭС и единообразие подходов при сборе сведений о взаимной торговле товарами.

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