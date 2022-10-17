В Беларуси продлевается право на торговлю ювелирными изделиями через интернет-магазины

Право на торговлю ювелирными изделиями отечественного производства через интернет-магазины продлевается в Беларуси по 31 августа 2024 года. Соответствующий Указ № 365 Глава государства Александр Лукашенко подписал 17 октября.

Документом вносятся изменения в прошлогодний Указ Президента № 36 "О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины". По нему юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующие лицензии, получили право торговать в интернете ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Беларуси и маркированными кодами идентификации, по 31 августа 2022 года.

Нынешний Указ направлен на дальнейшее вовлечение субъектов хозяйствования в реализацию промаркированных ювелирных изделий отечественного производства и плавный переход от добровольной маркировки к обязательной в рамках проводимой совместно с Россией работы по регулированию обращения ювелирных изделий. Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 31 августа 2022 года.