В Беларуси продлен срок обмена старых денежных купюр

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 293, которым положения Указа № 493 от 16 октября 2014 года "О развитии безналичных платежей" приведены в соответствие с нормами Закона от 19 апреля 2022 года "О платежных системах и платежных услугах".

Документ предусматривает внедрение нового платежного инструмента - платежного программного приложения, которое будет работать наряду с банковскими платежными карточками и так же, как и карточка, будет обеспечивать доступ к счету в банке и возможность инициирования платежей за счет имеющихся на нем денежных средств.

В соответствии с Указом снимаются ограничения на использование ЕРИП в качестве единственной платежной системы при осуществлении крупных платежей за товары (работы, услуги) физическими лицами.

В связи с многочисленными обращениями граждан Указом продлен до конца 2024 года срок обмена денежных знаков образца 2000 года на банкноты образца 2009 года.