В Беларуси появится единая система бронирования мест и продажи билетов на автоперевозки пассажиров

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 апреля подписал Указ № 108, который предусматривает создание до 1 июля 2027 года единой государственной информационной системы продажи проездных билетов на автоперевозки пассажиров в регулярном сообщении.

Указом определяются состав участников, владелец и оператор единой системы (КУП "Столичный транспорт и связь"), источники финансирования для ее создания и функционирования.

Сформирована она будет путем объединения систем бронирования и продажи билетов, интеграции электронных сервисов при международных автоперевозках пассажиров.

Создать ее планируется на базе государственной цифровой платформы "Умный город" за счет средств инновационного фонда Минского горисполкома.

Предназначена такая система будет для бронирования мест, продажи проездных документов и багажных квитанций на пригородные, междугородные и международные автоперевозки.

При этом не предполагается увеличение расходов пассажирских терминалов и автомобильных перевозчиков, что не повлечет роста стоимости проездных билетов и багажных квитанций.

Появление отечественной государственной информационной системы позволит достичь эффекта от прозрачности ведения бизнеса в сфере перевозок пассажиров, внедрить цифровой инструмент для изучения пассажиропотока и оперативного принятия решений по оптимизации маршрутной сети. Пассажиры будут получать актуальную информацию о расписании движения автобусов всех перевозчиков, а также смогут выбирать оптимальный маршрут поездки.