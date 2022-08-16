В Беларуси изменяется система работы электронной очереди на границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 280, которым вносятся изменения в Указ от 2 июля 2015 года № 305 "О системе электронной очереди транспортных средств в пунктах пропуска".

Для повышения эффективности работы системы электронной очереди Указом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания. Ранее существовавшая услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменяется.

Вместо этого предусмотрено, что все транспортные средства при их въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. При этом въезд в зону ожидания будет упорядочен и станет осуществляться в порядке живой очереди.

Часть денежных средств, полученных от функционирования системы электронной очереди, будет перечисляться Государственному пограничному комитету для совершенствования материально-технического обеспечения органов пограничной службы. Порядок и размер таких перечислений определит Совет Министров.

За Правительством также закреплены полномочия по определению порядка функционирования системы электронной очереди, требований к оборудованию зоны ожидания и регистрации в ней транспортных средств, что позволит унифицировать и упорядочить работу операторов зон ожидания.