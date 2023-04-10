В Беларуси изменен порядок обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 апреля подписал Указ № 93 "О порядке обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов". Документ принят в целях реализации положений Закона от 14 октября 2022 года № 213-З "О лицензировании".

Указом предусмотрено, что юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели обязаны сдавать лом и отходы черных и цветных металлов только юридическим лицам, имеющим лицензию на осуществление деятельности по заготовке (закупке) и первичной переработке лома и отходов черных и цветных металлов.

Лицензии в соответствии с законом о лицензировании будет выдавать Министерство промышленности.

Кроме того, Указом сохраняется система госзаказа на поставку (заготовку, сдачу) лома и отходов черных и цветных металлов. Государственным заказчиком определен "Белвтормет" и входящие в его состав организации.

Право координировать деятельность республиканских органов в данной области предоставлено Минпрому.