Утверждено использование средств республиканского инновационного фонда
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 19 сентября Указ № 331 "Об инновационных проектах", которым утверждается использование средств республиканского централизованного инновационного фонда в рамках реализации проектов Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021 - 2025 годы.
Проекты направлены на создание производств нового поколения в области машиностроения, фармацевтической промышленности, на оказание высокотехнологичной кардиохирургической помощи.
Принятие Указа будет способствовать развитию инновационной деятельности, выполнению проектов социальной направленности и импортозамещению.