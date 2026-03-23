Утверждены сроки проведения "Славянского базара в Витебске" в 2026 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о проведении с 16 по 19 июля 2026 года XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

С учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля предусмотрены отдельные льготы и преференции для организаторов и участников.

В период с 4 по 31 июля для участников и гостей фестиваля из 71 государства установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь.

Пропуском для безвизового пересечения государственной границы для зарубежных граждан будет оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале "Витебск". При этом по одному оригинальному или электронному билету допускается однократный въезд в Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия.

Кроме того, распоряжением Главы государства актуализирован состав организационного комитета по проведению XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".