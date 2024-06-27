Утверждены новые образцы военной формы

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня подписал Указ № 264, которым утверждены новые образцы военной формы.

    Документом корректируется Указ № 100 от 17 марта 2020 года "Аб ваеннай форме адзення і знаках адрознення па воінскіх званнях ваеннаслужачых".

    С учетом мировой практики, специфики возложенных задач и в целях повышения комфорта и удобства при ношении предметов военной формы одежды уточнены перечень и предметы военный формы военнослужащих Вооруженных Сил, Государственного пограничного комитета, КГБ, внутренних войск МВД, Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси и Службы Безопасности Президента.

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