Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня подписал Указ № 264, которым утверждены новые образцы военной формы.

Документом корректируется Указ № 100 от 17 марта 2020 года "Аб ваеннай форме адзення і знаках адрознення па воінскіх званнях ваеннаслужачых".

С учетом мировой практики, специфики возложенных задач и в целях повышения комфорта и удобства при ношении предметов военной формы одежды уточнены перечень и предметы военный формы военнослужащих Вооруженных Сил, Государственного пограничного комитета, КГБ, внутренних войск МВД, Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси и Службы Безопасности Президента.