Утверждено решение совета специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов

    Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

    На эти цели из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда будет направлено около Br560 тыс.

    Стипендии Президента Беларуси назначены 185 студентам вузов.

    Гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 11 победителей международных олимпиад и конкурсов.

    Поощрены специальными премиями 92 учащихся, курсанта и студента.

    Оказана материальная поддержка студенческой научной лаборатории "Геоинформационные системы и территориальное управление" Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина для дальнейшего развития научных исследований в области геоинформатики и разработки учебных и прикладных географических информационных систем.

    Принятие распоряжения будет способствовать мотивации представителей одаренной молодежи, создаст условия для их дальнейшей успешной учебы и профессионального роста, а также будет служить дополнительным стимулом для педагогов.

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