Утверждено решение совета специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов
Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
На эти цели из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда будет направлено около Br560 тыс.
Стипендии Президента Беларуси назначены 185 студентам вузов.
Гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 11 победителей международных олимпиад и конкурсов.
Поощрены специальными премиями 92 учащихся, курсанта и студента.
Оказана материальная поддержка студенческой научной лаборатории "Геоинформационные системы и территориальное управление" Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина для дальнейшего развития научных исследований в области геоинформатики и разработки учебных и прикладных географических информационных систем.
Принятие распоряжения будет способствовать мотивации представителей одаренной молодежи, создаст условия для их дальнейшей успешной учебы и профессионального роста, а также будет служить дополнительным стимулом для педагогов.