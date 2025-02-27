Утвержден порядок награждения медалью в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля подписал Указ № 80 "О юбилейной медали", которым утверждено положение о порядке награждения медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Документ принят в целях реализации решения Совета глав государств - участников СНГ от 9 сентября 2024 года об учреждении единой юбилейной медали в честь 80-летия Великой Победы.

Данная медаль изготавливается из металла золотистого цвета. На ее лицевой стороне изображены фигуры красноармейцев, водружающих над рейхстагом Знамя Победы, и граненая пятиконечная звезда в окаймлении лаврового венка.

Юбилейной медалью награждаются ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем и гетто, а также лица, внесшие значительный вклад в героико-патриотическое воспитание населения и увековечение памяти о героях, участниках и жертвах ВОВ.