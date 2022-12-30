Установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2023 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря подписал Указ № 461 "Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2023 год".

В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг, повысятся в пределах $5.

Повышение тарифов будет произведено в 2 этапа: с 1 января - на жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления, на Br9,53 (в эквиваленте на $3,42); с 1 июня - на тепловую и электрическую энергию, газ природный и сжиженный на цели отопления на Br4,39 (в эквиваленте на $1,58).

По расчетам МАРТ, удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих и получающих среднереспубликанскую заработную плату составит 3,95%, семьи из двух пенсионеров - 11,05%.

В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности. За 10 месяцев 2022 года безналичные жилищные субсидии получили 27 825 семей на сумму Br2,16 млн. Средняя сумма субсидии на одну семью составила Br7,77 в месяц.