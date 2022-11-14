Упраздняется Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября подписал Указ № 405 "О Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь".

Документом упраздняется Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. При этом задачи и функции департамента и его структурных подразделений передаются Госатомнадзору МЧС, Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, концерну "Беллегпром", Гомельскому и Могилевскому облисполкомам.

Указом также утверждаются новые редакции положений о МЧС и его департаментах.