Указом Президента в Беларуси дополнительно отрегулирована деятельность банков

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 декабря подписал Указ № 435 "О регулировании деятельности банков".

Документом изменяется состав источников финансирования банками расходов на приобретение (модернизацию) основных средств. В состав таких источников включаются фонды, образуемые за счет прибыли, которая остается в распоряжении банков после уплаты налогов, сборов (пошлин), а также иных обязательных платежей в республиканский и местный бюджеты. При этом иностранные кредиты исключаются из состава источников приобретения (модернизации) основных средств.

Документом также устанавливается, что создание и использование банками фондов, образуемых за счет прибыли, осуществляется в порядке, определенном Национальным банком.

С принятием данного Указа признается утратившим силу Указ № 271 от 15 мая 2008 года.